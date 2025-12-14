Eredivisie, Klaassen regala il 200° Klassieker all'Ajax: 2-0 sul Feyenoord. E il Breda sorride
Con un pareggio per 1-1 in casa contro l’Utrecht, il NAC è riuscito a evitare di diventare il nuovo fanalino di coda dell’Eredivisie. Il club di Breda ha conquistato un punto per la prima volta dopo 5 partite e resta al 17esimo posto in classifica. Per l'Utrecht è il quarto pareggio di fila in campionato, addio al settimo posto in graduatoria che va al Twente - nel pomeriggio vincente in casa per 2-0 contro il Go Ahead Eagles.
L’Ajax invece ha recuperato tre punti sul Feyenoord grazie a una vittoria contro i grandi rivali alla Cruijff Arena. La 200ª edizione del Klassieker si è conclusa con un 2-0, in gol l'ex Inter Davy Klaassen e il giovane Jorthy Mokio. Con questo successo, gli Amsterdammers superano il NEC e salgono al terzo posto dell’Eredivisie, avvicinandosi in parte al Feyenoord, che ha cinque punti in più. Il PSV resta l’incontrastato capolista, con un vantaggio di ben 14 punti sui lancieri.
Classifica aggiornata
1. PSV 43 punti
2. Feyenoord 34
3. Ajax 29
4. Nijmegen 28
5. Groningen 26
6. AZ Alkmaar 25*
7. Twente 24
8. Utrecht 23
9. Heerenveen 20
10. Sparta Rotterdam 20
11. Zwolle 19
12. GA Eagles 18
13. Sittard 18
14. Excelsior 16*
15. FC Volendam 14
16. Heracles 14
17. Breda 13
18. Telstar 12
*una gara in meno