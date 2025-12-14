Eredivisie, Klaassen regala il 200° Klassieker all'Ajax: 2-0 sul Feyenoord. E il Breda sorride

Con un pareggio per 1-1 in casa contro l’Utrecht, il NAC è riuscito a evitare di diventare il nuovo fanalino di coda dell’Eredivisie. Il club di Breda ha conquistato un punto per la prima volta dopo 5 partite e resta al 17esimo posto in classifica. Per l'Utrecht è il quarto pareggio di fila in campionato, addio al settimo posto in graduatoria che va al Twente - nel pomeriggio vincente in casa per 2-0 contro il Go Ahead Eagles.

L’Ajax invece ha recuperato tre punti sul Feyenoord grazie a una vittoria contro i grandi rivali alla Cruijff Arena. La 200ª edizione del Klassieker si è conclusa con un 2-0, in gol l'ex Inter Davy Klaassen e il giovane Jorthy Mokio. Con questo successo, gli Amsterdammers superano il NEC e salgono al terzo posto dell’Eredivisie, avvicinandosi in parte al Feyenoord, che ha cinque punti in più. Il PSV resta l’incontrastato capolista, con un vantaggio di ben 14 punti sui lancieri.

Classifica aggiornata

1. PSV 43 punti

2. Feyenoord 34

3. Ajax 29

4. Nijmegen 28

5. Groningen 26

6. AZ Alkmaar 25*

7. Twente 24

8. Utrecht 23

9. Heerenveen 20

10. Sparta Rotterdam 20

11. Zwolle 19

12. GA Eagles 18

13. Sittard 18

14. Excelsior 16*

15. FC Volendam 14

16. Heracles 14

17. Breda 13

18. Telstar 12

*una gara in meno