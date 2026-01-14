Eroe Bounou, Chukwueze sbaglia: Marocco in finale di Coppa d'Africa, Nigeria battuta ai rigori

Sarà a sfidare il Marocco, padrone di casa, a sfidare il Senegal - vittorioso sull'Egitto, per 1-0 grazie a Sadio Mané - nella finale di Coppa d'Africa. Per decidere la sfida contro la Nigeria sono serviti i tempi supplementari ed i calci di rigore, dove è sono stati decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi.

I tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0. Nella lotteria finale il giocatore della Roma El Aynaoui è andato a segno nel primo penalty. L'ex Milan Chikwueze, entrato al 120' e dunque apposta per tirare un rigore, ha calciato malissimo facendosi ipnotizzare da Bounou. A segno anche il centrocampista della Lazio, Dele-Bashiru. Eroe di serata Bounou che ha parato anche il tiro di Onyemaechi. Il rigore decisivo lo tira En-Nesyri per il Marocco, che non fallisce.

La sequenza dei rigori:

Marocco - El Aynaoui: gol

Nigeria - Onuachu: gol

Marocco - Igamane: parato

Nigeria - Chukwueze: parato

Marocco - Ben Seghir: gol

Nigeria - Dele-Bashiru: gol

Marocco - Hakimi: gol

Nigeria - Onyemaechi: parato

Marocco - En-Nesyri: gol

Le semifinali di Coppa d'Africa

Senegal-Egitto 1-0

78' Mane (S)

Nigeria-Marocco 0-0 (2-4 d.c.r.)

La finale per il 3°-4° posto

Sabato 17 gennaio, ore 17:00

La finale

Domenica 18 gennaio, ore 20