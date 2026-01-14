Eroe Bounou, Chukwueze sbaglia: Marocco in finale di Coppa d'Africa, Nigeria battuta ai rigori
Sarà a sfidare il Marocco, padrone di casa, a sfidare il Senegal - vittorioso sull'Egitto, per 1-0 grazie a Sadio Mané - nella finale di Coppa d'Africa. Per decidere la sfida contro la Nigeria sono serviti i tempi supplementari ed i calci di rigore, dove è sono stati decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi.
I tempi regolamentari e supplementari erano terminati 0-0. Nella lotteria finale il giocatore della Roma El Aynaoui è andato a segno nel primo penalty. L'ex Milan Chikwueze, entrato al 120' e dunque apposta per tirare un rigore, ha calciato malissimo facendosi ipnotizzare da Bounou. A segno anche il centrocampista della Lazio, Dele-Bashiru. Eroe di serata Bounou che ha parato anche il tiro di Onyemaechi. Il rigore decisivo lo tira En-Nesyri per il Marocco, che non fallisce.
La sequenza dei rigori:
Marocco - El Aynaoui: gol
Nigeria - Onuachu: gol
Marocco - Igamane: parato
Nigeria - Chukwueze: parato
Marocco - Ben Seghir: gol
Nigeria - Dele-Bashiru: gol
Marocco - Hakimi: gol
Nigeria - Onyemaechi: parato
Marocco - En-Nesyri: gol
Le semifinali di Coppa d'Africa
Senegal-Egitto 1-0
78' Mane (S)
Nigeria-Marocco 0-0 (2-4 d.c.r.)
La finale per il 3°-4° posto
Sabato 17 gennaio, ore 17:00
La finale
Domenica 18 gennaio, ore 20
