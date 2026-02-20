Real Madrid, Arbeloa: "Vinicius triste e indignato. Mbappé? Meglio, ma non è ancora guarito"

Non solo campo e risultati: in casa Real Madrid il dibattito resta acceso anche fuori dal rettangolo di gioco. In conferenza stampa Alvaro Arbeloa è tornato sul presunto insulto razzista rivolto a Vinícius Júnior da Gianluca Prestianni nel corso di Benfica-Real, ribadendo una posizione senza sfumature.

“Vinícius è triste, come lo siamo tutti, ed è profondamente indignato. È un atto razzista che non vogliamo più vedere: non ha posto nel nostro sport”, ha spiegato Arbeloa. Poi il passaggio più netto: “È inaccettabile e non lo tollereremo. Su queste cose ci troveranno sempre a opporci, soprattutto quando coinvolgono un collega professionista. Niente giustifica ciò che è accaduto”. Per il tecnico, ora c’è “una grande opportunità per fare in modo che non resti impunito”.

Dalla stretta attualità al campo, Arbeloa ha anche aggiornato sulle condizioni di Kylian Mbappé, reduce da settimane complicate per un problema al ginocchio: “Sta molto meglio. Non è ancora completamente guarito, ma le sensazioni sono decisamente positive”. Il capitano francese era stato risparmiato contro la Real Sociedad, prima di disputare tutti i 90 minuti nella gara di UEFA Champions League contro il Benfica.