Esonero Alonso, Hamann duro: "Se l'allenatore più ambito viene bruciato in 6 mesi..."

L’esonero di Xabi Alonso dopo appena sei mesi sulla panchina del Real Madrid riaccende un dibattito antico ma sempre attuale: i Blancos sono davvero una squadra "inallenabile"? Secondo addetti ai lavori, quanto accaduto all’ex centrocampista è solo l’ennesima conferma delle enormi difficoltà nel gestire uno spogliatoio ricco di stelle e personalità ingombranti.

Alonso, simbolo del madridismo da giocatore e reduce da un periodo di successo a Leverkusen, è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta per 2-3 nella Supercoppa contro il Barcellona, seconda occasione di titolo già sfumata in stagione. Al suo posto è arrivato Alvaro Arbeloa, ex compagno di squadra e allenatore della squadra B, ma l’esordio è stato disastroso: eliminazione in Coppa contro l’Albacete, club di Segunda División.

Didi Hamann, ex centrocampista tedesco, ha commentato: "Se l’allenatore più ambito sul mercato viene bruciato in sei mesi, significa che qualcosa nel club o nella squadra non funziona". Per Hamann, Alonso stesso avrebbe capito che il gruppo era ingestibile. Il Real vive ancora sugli automatismi costruiti da Carlo Ancelotti, che lasciava grande libertà ai giocatori. Ma senza leader come Kroos e Modric, oggi manca un vero direttore d’orchestra. In Liga il distacco dal Barcellona di Flick è di quattro punti, mentre in Champions i segnali non sono incoraggianti.

Il futuro resta incerto: si parla di Maresca o addirittura di Klopp, anche se l’idea divide. Una cosa è certa: a Madrid il problema non è solo l’allenatore, ma un sistema che sembra aver smarrito equilibrio e identità.