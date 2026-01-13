Esonero Xabi Alonso, Bellingham rompe il silenzio: "Su di me mucchio di sciocchezze"

Dopo il licenziamento di Xabi Alonso dal Real Madrid, avvenuto lunedì sera e seguito dalla nomina del suo ex compagno Alvaro Arbeloa, la reazione dello spogliatoio è stata immediata ma non unanime. Se giocatori come Kylian Mbappé e Thibaut Courtois hanno espresso pubblicamente il loro sostegno all’ex tecnico, altri, tra cui Vinicius Jr e Jude Bellingham, non avevano ancora commentato, alimentando speculazioni e polemiche sui social.

A mettere fine ai rumors ci ha pensato lo stesso Bellingham, che su Instagram ha pubblicato una foto con Alonso accompagnata da un messaggio chiaro: "Grazie, Mister. È stato un piacere. Ti auguro il meglio per il futuro". Ma l’inglese non si è fermato qui. In un lungo sfogo pubblicato in seguito, Bellingham ha denunciato la disinformazione che circola sul web: "Fino ad ora ho lasciato passare troppi di questi rumors, sperando che la verità emergesse da sola. Ma onestamente… che mucchio di sciocchezze.

Mi dispiace per chi si aggrappa a ogni parola di questi pagliacci e delle loro 'fonti'. Non credete a tutto quello che leggete, ogni tanto queste persone devono rendere conto per diffondere informazioni dannose solo per ottenere click e creare più polemica".