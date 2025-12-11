Ufficiale Oltre la delusione stagionale. Abel Ferreira rinnova col Palmeiras fino al 2027

Il Palmeiras conferma la fiducia nel suo tecnico più vincente di sempre: Abel Ferreira prolunga il contratto fino al 2027, consolidando un legame iniziato nel 2020. Il portoghese, 46 anni, ha guidato il club paulista alla conquista di due Coppe Libertadores (2020, 2021), due campionati brasiliani (2022, 2023), una Coppa del Brasile (2020) e tre campionati statali di San Paolo (2022-2024).

Il rinnovo, annunciato senza clausola risolutiva e con gli stessi termini economici del precedente accordo, rappresenta una chiara dimostrazione di fiducia reciproca tra il club e l’allenatore. Abel Ferreira ha sottolineato il legame con la società e l’identificazione con i valori del Palmeiras: "Per me il Palmeiras è uno stile di vita. Sono dove vogliono che io sia, dove voglio essere, dove sono valorizzato e voglio sempre vincere. Le lezioni del 2025 ci aiuteranno nel 2026".

La presidente Leila Pereira ha elogiato il lavoro della commissione tecnica portoghese, definendo Abel non solo il più titolato della storia del club, ma anche il professionista più adatto a portare avanti il progetto di rinnovamento della rosa: "La continuità di questo progetto, che ci ha già regalato dieci titoli, sarà fondamentale per il presente e il futuro". Dal 2020, Abel Ferreira ha guidato la squadra per 395 partite, registrando 229 vittorie, 93 pareggi e 74 sconfitte, con 672 gol segnati e 320 subiti. .