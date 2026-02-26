Europa League, quanti ex Serie A nel Panathinaikos di Benitez: Calabria e gli altri dal 1' a Plzen

C'è anche l'italiano Davide Calabria nell'undici del Panathinaikos in campo dalle ore 18.45 in Repubblica Ceca per affrontare il Viktoria Plzen. Il laterale ex Milan e Bologna è stato scelto da mister Benitez per partire dal 1' nel ritorno del playoff di Europa League (2-2 il risultato dell'andata), al pari dell'ex Sassuolo e del Bologna Georgios Kyriakopoulos e dell'ex Fiorentina Alban Lafont. Queste le due formazioni ufficiali:

Viktoria Plzen (4-4-2): Wiegele; Dweh, Jemelka, Spacil, Souaré; Lawal, Cerv, Hrosovsky, Memic; Visinsky, Ladra. Allenatore: Hysky.

Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Katris, Ingason, Touba; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Taborda, Tetteh, Zaroury. Allenatore: Benitez.