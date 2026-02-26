Zouma pronto a ripartire da Dubai: il francese si era svincolato dal Cluj lo scorso gennaio
Kurt Zouma è in trattative avanzate per trasferirsi all’Al Wasl da svincolato. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, che sui propri canali social scrive che il classe 1994 sta definendo il suo trasferimento nel club di Dubai, che punta a chiudere l’accordo col giocatore già nelle prossime ore. Per il difensore francese si tratterebbe di una nuova esperienza negli Emirati Arabi Uniti, dopo gli anni trascorsi tra Ligue 1 e Premier League.
Rimasto svincolato, il 3 settembre 2025 Zouma era approdato in Romania per firmare con il CFR Cluj, per poi salutare già a gennaio, dopo pochi mesi di contratto e quattro sole presenze tra campionato e coppa.
