Non solo la Viola, i risultati di Conference al 45': il Celje ne ha già fatti 3, Omonia in vantaggio
TUTTO mercato WEB
Non solo l'Europa League e non solo lo 0-2 della Fiorentina in casa contro Jagiellonia. Di seguito i risultati parziali di tutte e quattro le gare valide per il ritorno dei playoff di Conference League:
Celje-Drita 3-1 (19' e rig. 43' Seslar, 23' Hrka, 26' Krasniqi)
Fiorentina-Jagiellonia 0-2 (23' e 48' Mazurek)
Rijeka-Omonia 0-1 (13' Tankovic)
Samsunspor-Shkendija 0-0
Altre notizie Calcio estero
Non solo la Viola, i risultati di Conference al 45': il Celje ne ha già fatti 3, Omonia in vantaggio
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Roma, c'è l'ok della giunta allo stadio di Pietralata. Gualtieri: "Un giorno importante per la città"
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile