Eurorivali - L'Union SG "risponde" all'Inter: 3-1 allo Charleroi e vetta della classifica

Non era una partita semplice quella dell'Union SG contro lo Charleroi dopo una sosta complicata con il cambio allenatore, ma i belgi hanno risposto alla grande, vincendo 3-1 grazie ai gol di Raul Florucz al 16', di Ousseynou Niang al 48' e di Mathias Rasmussen al 74'. Per gli ospiti aveva momentaneamente pareggiato Aiham Ousou al 47' del primo tempo. L'Inter martedì dunque troverà un avversario agguerrito, che farà di tutto per rendere la vita difficile agli uomini di Cristian Chivu. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Royale Union SG 26 (11)

2. Club Brugge 23 (11)

3. Anderlecht 18 (10)

4. Gent 17 (10)

5. St. Truiden 17 (10)

6. KV Mechelen 16 (10)

7. Genk 14 (10)

8. Waregem 14 (10)

9. Westerlo 14 (11)

10. RAAL La Louvière 13 (11)

11. Charleroi 12 (11)

12. St. Liege 11 (10)

13. Anversa 11 (10)

14. Cercle Brugge 10 (10)

15. Leuven 8 (11)

16. Dender 3 (10)