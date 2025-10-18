Liga, che fatica per l'Atletico contro l'Osasuna: Thiago Almada risolve la partita
Thiago Almada regala tre punti al Cholo Simeone che sono preziosissimi per la sua classifica e per l'Atletico Madrid, che batte l'Osasuna grazie a un gol del calciatore subentrato al 63' al posto di Baena: 6 minuti più tardi su assist del figlio del tecnico dei Colchoneros batte l'estremo difensore ospite e sigla l'1-0 per i padroni di casa. Di seguito il programma della 9^ giornata di Liga e la classifica aggiornata:
9ª GIORNATA
Oviedo - Espanyol 0-2
Siviglia - Maiorca 1-3
Barcellona - Girona 2-1
Villarreal - Betis 2-2
Atlético Madrid - Osasuna 1-0
Elche - Athletic (19 ottobre, 14)
Celta - Real Sociedad (19 ottobre, 18.30)
Levante - Rayo Vallecano (19 ottobre, 18.30)
Getafe - Real Madrid (19 ottobre, 21)
Alavés - Valencia (20 ottobre, 21)
LA CLASSIFICA
1. Barcellona 22 punti (9)
2. Real Madrid 21 (8)
3. Villarreal 17 (9)
4. Atletico Madrid 16 (9)
5. Betis Siviglia 15 (9)
6. Espanyol 15 (9)
7. Siviglia 13 (9)
8. Elche 13 (8)
9. Athletic Club 13 (8)
10. Alaves 11 (8)
11. Getafe 11 (8)
12. Osasuna 10 (9)
13. Levante 8 (8)
14. Vallecano 8 (8)
15. Maiorca 8 (9)
16. Valencia 8 (8)
17. Celta Vigo 6 (8)
18. Real Oviedo 6
19. Girona 6 (9)
20. Real Sociedad 5 (8)
