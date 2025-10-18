Ligue 1, il Marsiglia di De Zerbi è primo: 6-2 al Le Havre, Greenwood ne segna 4

Il Marsiglia di Roberto De Zerbi approfitta del mezzo passo falso del PSG e stravince il suo match 6-2 contro il Le Havre, che era passato in vantaggio al Velodrome con Kechta al 24'. Dopo l'espulsione al 34' di Lloris, i padroni di casa si scatenano e segnando al 35' su rigore, al 67', al 72' e al 76', sempre con lo stesso giocatore, Mason Greenwood. Un autentico show il suo, che risolve la partita all'OM, che dilaga ulteriormente con Robinio Vaz e Michael Murillo. Inutile la rete di Abdoulaye Toure. Di seguito il programma dell'8° turno e la classifica aggiornata di Ligue 1:

8ª GIORNATA

Paris Saint-Germain - Strasburgo 3-3

Nizza - Lione 3-2

Angers - Monaco 1-1

Marsiglia - Le Havre 6-2

Lens - Paris FC (19 ottobre, 15)

Lorient - Brest (19 ottobre, 17.05)

Rennes - Auxerre (19 ottobre, 17.15)

Tolosa - Metz (19 ottobre, 17.15)

Nantes - Lille (19 ottobre, 20.45)

LA CLASSIFICA

1. 3. Olympique Marsiglia 18 (8)

2. Racing Strasburgo 16 (8)

3. Paris Saint-Germain 17 (8)

4. Lione 15 (8)

5. Monaco 14 (8)

6. Lens 13 (7)

7. Lilla 11 (7)

8. Nizza 10 (8)

9. Paris FC 10 (7)

10. Rennes 10 (7)

11. Tolosa 10 (7)

12. Brest 8 (7)

13. Lorient 8 (7)

14. Nantes 6 (7)

15. Auxerre 6 (7)

16. Le Havre 6 (8)

17. Angers 6 (8)

18. Metz 2 (7)