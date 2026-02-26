Saluto nazista di un socio, il Real: "La nostra commissione ha avviato procedura disciplinare"

Serata ad altissima tensione al Santiago Bernabéu. Mentre sugli spalti campeggiava uno striscione con la scritta "No al razzismo", esposto in seguito al caso Prestianni-Vinícius Jr. e in sostegno del brasiliano, sui social esplodeva la polemica per un video diventato rapidamente virale: un socio del Real Madrid ripreso dalle telecamere mentre effettuava il saluto nazista pochi istanti prima del match contro il Benfica.

Le immagini hanno fatto il giro della rete in pochi minuti, alimentando indignazione e richieste di provvedimenti immediati. La risposta del club non si è fatta attendere. In un comunicato ufficiale pubblicato nella notte, il Real Madrid ha annunciato di aver chiesto con urgenza alla commissione disciplinare interna l’apertura di una procedura per l’espulsione definitiva del socio coinvolto: "Il Real Madrid C.F. annuncia di aver richiesto con urgenza alla commissione disciplinare del club di avviare una procedura immediata di espulsione nei confronti del socio che è stato ripreso dalle telecamere televisive mentre effettuava il saluto nazista nella zona della curva dei tifosi, pochi istanti prima dell’inizio della partita tra Real Madrid e Benfica.

Il socio è stato individuato dagli addetti alla sicurezza del club pochi istanti dopo la sua apparizione sullo schermo ed è stato immediatamente espulso dallo stadio Santiago Bernabéu. Il Real Madrid condanna questo tipo di gesti ed espressioni che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società".