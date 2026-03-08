L'ultimo club della C inglese è ai quarti di FA Cup. Il tecnico: "Sono in stato di shock"

Ennesima favola nella FA Cup inglese: il Port Vale, club che milita nella League One - la terza serie inglese, ha eliminato il Sunderland qualificandosi così ai quarti di finale del torneo. Il tecnico Jon Brady ha espresso ai microfoni di TNT Sports tutta la propria gioia per l'impresa: "Sono davvero un po' in stato di shock, ad essere onesti".

Questa la sua analisi: "Abbiamo elaborato un piano di gioco, abbiamo lavorato molto duramente, sapevamo che avremmo sofferto senza la palla e che i tifosi ci avrebbero aiutato". Il Port Vale attualmente è ultimo in League One: "Abbiamo avuto un periodo infernale" - conferma Brady - ". Più di un quarto della stagione è andato e rimangono otto settimane a fine stagione. Il nostro miglior marcatore è stato venduto al Luton, un altro ragazzo è andato al Plymouth e il 55 per cento dei nostri gol e assist se n'è andato. Abbiamo infortuni in difesa. Ma le ultime sei partite abbiamo fatto bene, siamo rimasti imbattuti".

Poi ha scherzato: "Ho chiesto a Granit Xhaka: 'Hai mai giocato su un campo peggiore di questo prima?'. E lui mi ha detto: "Sì, ho giocato in campi peggiori!'. Sono un po' scioccato dal risultato di oggi. Non perché non pensavo che l'avremmo potuto fare, ma sapevo che avremmo avuto bisogno di molti fattori per farlo. La connessione con i tifosi è stata la cosa più importante".