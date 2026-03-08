FA Cup, ne manca solo una ai quarti: il Leeds di Bijol ne fa 3 al Norwich, il quadro
Ci sarà anche il Leeds dell'ex Udinese Jaka Bijol ai quarti di finale di FA Cup inglese: 3-0 al Norwich nella penultima sfida di questi ottavi di finale. All'appello manca soltanto la partita in programma domani fra West Ham e Brentford.
Ad ora si sono qualificate: Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Southampton, Leed e la sorpresa Port Vale, club di terza serie inglese. A completamento di tutte le partite degli ottavi di finale si terrà il sorteggio per i quarti di finale del torneo. Vediamo di seguito i risultati di tutte le partite giocate fino a qui negli ottavi di finale della FA Cup (in neretto le squadre già qualificate ai quarti).
FA Cup, ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal 1-2
Wrexham - Chelsea 2-4 dts
Newcastle - Manchester City 1-3
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton 0-1
Port Vale - Sunderland 1-0
Leeds - Norwich 3-0
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo