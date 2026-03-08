FA Cup, un'altra illustre eliminata: cade il Sunderland, ai quarti una squadra di Serie C

Incredibile cosa nasconda la FA Cup questa stagione. Negli ottavi in scena oggi, in seguito all'eliminazione del Fulham per mano del Southampton, stavolta è toccato al Sunderland di Xhaka salutare a malincuore la competizione: l'1-0 siglato da Ben Waine con Port Vale, squadra di terza divisione inglese (Serie C), è risultato decisivo ai fini dell'incontro e della qualificazione ai quarti di finale.

Addio ai Black Cats, che adesso dovranno concentrare le proprie energie solamente sul finale di stagione di campionato. La situazione in Premier League è quantomeno luminosa visto l'undicesimo posto con 40 punti, al pari di forze come Bournemouth e Fulham. Solo una serie di sfortunati e impronosticabili eventi potrebbe portare il Sunderland ad un capitombolo tale da compromettere la permanenza nella massima serie inglese.

FA Cup, ottavi di finale

Venerdì 6 marzo

Wolves - Liverpool 1-3

Sabato 7 marzo

Mansfield - Arsenal 1-2

Wrexham - Chelsea 2-4 dts

Newcastle - Manchester City 1-3

Domenica 8 marzo

Fulham - Southampton 0-1

Port Vale - Sunderland 1-0

Leeds - Norwich

Lunedì 9 marzo

West Ham - Brentford

*qualificate al turno successivo