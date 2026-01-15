Farioli elimina Mourinho dalla Coppa di Portogallo: 1-0 sul Benfica, Porto in semifinale
Con un gol di Bednarek al 15' il Porto dell'italiano Francesco Farioli ha eliminato ai Quarti di Finale di Taca de Portugal, la Coppa del Portogallo, il Benfica, allenato dall'ex tecnico di Inter e Roma, José Mourinho.
Clamoroso poi il successo del Fafe, club di terza serie, che ha superato 2-1 il Braga. Si aggiunge al Porto ed al SCU Torreense. Dalla sfida fra Sporting e AFS, in programma il 3 febbraio, uscirà il quarto nome mancante per le semifinali.
Il programma completo dei quarti di finale di Coppa di Portogallo.
Domenica 11 gennaio
SCU Torreense-Uniao Desportiva 3-1
Mercoledì 14 gennaio
Fafe-Braga 2-1
Porto-Benfica 1-0
3 febbraio
Sporting-AFS
