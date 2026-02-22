Il Porto non sbaglia: altro successo di misura, Sporting e Benfica a distanza di sicurezza

Vittoria di misura ma pesantissima per il Porto, che supera 1-0 il Rio Ave e consolida la propria posizione in vetta alla Primeira Liga. A decidere la sfida è stato un gol di Victor Froholdt nel primo tempo, rete sufficiente per piegare una squadra sempre più in difficoltà, alla sesta sconfitta consecutiva in campionato.

La formazione guidata da Francesco Farioli ha controllato l’incontro dall’inizio alla fine, imponendo ritmo e possesso e concedendo pochissimo agli avversari. Le occasioni create dal Rio Ave sono state sporadiche e raramente hanno impensierito Diogo Costa, praticamente inoperoso per lunghi tratti del match. Il gol decisivo è arrivato nella prima frazione, quando Froholdt ha sfruttato al meglio una delle tante situazioni offensive costruite dai padroni di casa, finalizzando con precisione e regalando ai Dragões un vantaggio poi difeso con ordine e maturità nella ripresa.

Con questo successo, il Porto ristabilisce le distanze sulle inseguitrici: +4 sullo Sporting e +7 sul Benfica, un margine che rafforza le ambizioni della squadra nella corsa al titolo. Prestazione solida, forse non spettacolare, ma concreta e autoritaria, in pieno stile Farioli.