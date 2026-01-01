Farioli "vede" il titolo in Portogallo: "Mancano 3 partite. Chelsea? Sono felice al Porto"

Il Porto continua la sua corsa verso il titolo nella Primeira Liga grazie al successo per 2-1 sul campo dell’Estrela da Amadora. Una vittoria sofferta ma preziosa, che avvicina ulteriormente i Dragões all’obiettivo stagionale in virtù anche dell'inatteso pareggio dello Sporting contro l'ultima della classifica.

Nel post-partita, l’allenatore Francesco Farioli ha mantenuto un profilo prudente, evitando qualsiasi entusiasmo eccessivo. "Abbiamo fatto una buona prima parte, poi abbiamo avuto qualche difficoltà nella ripresa, ma alla fine contano i tre punti", ha dichiarato a Sport TV, sintetizzando l’andamento della gara.

Il tecnico italiano ha poi sottolineato come partite di questo tipo si decidano spesso sui dettagli: "È sempre una questione di piccoli dettagli. Abbiamo conquistato altri tre punti e abbiamo una partita in meno da giocare". Un messaggio chiaro: il Porto resta concentrato e non vuole distrazioni nella fase decisiva del campionato. Grande protagonista della serata è stato Deniz Gul, autore di una doppietta che ha permesso alla squadra di imporsi. Farioli ha elogiato apertamente il suo attaccante: "Siamo molto soddisfatti della sua prestazione. Ha fatto una grande partita e segnare due gol è fondamentale per un attaccante". Nonostante la vetta sia ormai vicina, l’allenatore ha ribadito la necessità di restare concentrati: "Ci sono ancora tre partite e pensiamo solo alla prossima". Infine, sulle voci di mercato che lo accostano al Chelsea, Farioli è stato netto: "Sono l’allenatore del Porto e sono molto felice qui".