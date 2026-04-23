Farioli deluso ma orgoglioso: "Meritavamo la finale, abbiamo dominato lo Sporting"

Serata amara per il Porto, eliminato in semifinale di Coppa del Portogallo (Taça de Portugal) dallo Sporting CP al termine di una doppia sfida combattuta. Nonostante lo 0-0 nel ritorno, decisivo è stato il risultato dell’andata (1-0), e nel post-partita il tecnico Francesco Farioli non ha nascosto la delusione: "Se analizziamo le due partite, credo onestamente che meritassimo di andare in finale, senza dubbio", ha dichiarato. "La squadra ha fatto una prestazione incredibile, soprattutto dal punto di vista fisico. Abbiamo dominato e messo in difficoltà una squadra fortissima come lo Sporting".

Farioli ha però puntato il dito contro alcune decisioni arbitrali di Miguel Nogueira: "Ci sono situazioni che si ripetono e che sono difficili da accettare. Dopo pochi minuti ci poteva essere un’espulsione e una punizione al limite. Non è la prima volta che accade, sta diventando un’abitudine". Il riferimento è a un episodio che, secondo l’allenatore, avrebbe potuto lasciare lo Sporting in dieci uomini già al 7’.

Nonostante le polemiche, Farioli ha voluto sottolineare l’atteggiamento dei suoi: "Ho detto ai ragazzi di essere orgogliosi. Abbiamo portato al limite una squadra bicampione, costringendola a usare ogni mezzo per fermarci. Meritavamo almeno un gol". Archiviata la delusione, il focus si sposta ora sul campionato: "Siamo già in modalità Liga. Abbiamo ancora tanti punti in palio e una missione da completare". Il Porto, partito da lontano a inizio stagione, si ritrova ora pienamente in corsa per il titolo, con l’obiettivo di chiudere al meglio un’annata comunque in crescita.