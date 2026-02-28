Clamoroso Kranevitter: disobbedisce all'allenatore e rifiuta il cambio in Karagumruk-Trabzonspor

Una scena surreale ha animato l’ultima giornata del campionato turco. Protagonista Matías Kranevitter, oggi al Fatih Karagümrük, che durante la sfida contro il Trabzonspor ha dato vita a un episodio destinato a far discutere. Al 33’, l’ex nazionale argentino ha avvertito un leggero fastidio fisico. Lo staff tecnico, per precauzione, ha deciso di sostituirlo, chiamando Berkay Özcan. Tutto sembrava procedere normalmente, finché Kranevitter non ha sorpreso tutti rifiutandosi di lasciare il terreno di gioco.

Visibilmente contrariato, il centrocampista ha ignorato l’indicazione del quarto uomo e ha chiesto all’arbitro di riprendere il match, restando in campo nonostante la sostituzione già annunciata. Una situazione imbarazzante per l’allenatore Stanojevic, che ha finito per assecondare il giocatore, scusandosi con Özcan costretto a tornare in panchina.

Il caso si è chiuso solo all’intervallo: Kranevitter non è rientrato in campo nella ripresa e il cambio è stato effettuato regolarmente. Un episodio raro, che ha lasciato tutti di stucco e acceso il dibattito su gestione del gruppo e autorità in panchina, in una serata che il calcio turco difficilmente dimenticherà.