Milan Skriniar, da sempre accostato a Milan e Juventus. Ma ha un ingaggio faraonico

Ogni mercato che passa Milan Skriniar diventa un obiettivo per le italiane. In particolare per Milan e Juventus che, quando sono alla ricerca di un difensore, si vedono accostato l'ex capitano dell'Inter. Difficile pensare di potere arrivare al suo cartellino, considerato che già quando giocava al Paris Saint Germain - che lo ha preso gratis proprio dai nerazzurri - percepiva 8 milioni di euro più bonus. Suning gliene aveva proposti fra i 5 e i 6, con addizionali comunque meno costosi.

Al Fenerbahce ne guadagna 10, bonus inclusi. Ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2029 e quindi, come poteva capitare con En Nesyri - vicino alla Juventus durante il mercato invernale - era impossibile anche spalmarlo, o quasi. Significa che il costo aziendale per prendere lo slovacco sarebbe di 80 milioni di euro almeno, escluso il cartellino. Non è Vlahovic insomma, ma economicamente si arriverebbe davvero pochissimo sotto i 20 milioni annui.

Così Skriniar è destinato a rimanere al Fener almeno per un paio di anni. Nella penultima partita di campionato contro il Kocaelispor ha preso un cartellino rosso che lo ha condotto a una squalifica di due partite - una in Coppa e l'altra in campionato - che sono già state scontate. Oggi Milan Skriniar compie 31 anni.