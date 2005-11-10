Li fermi chi può: 57 vittorie in 15 mesi, solo 8 sconfitte: gli incredibili numeri dell'Arsenal di Arteta

Dall'inizio della scorsa stagione, l'Arsenal ha cambiato marcia e non sembra minimamente intenzionata a scalare: la squadra di Arteta viaggia su numeri incredibili in termini di vittorie, sono 57 nelle ultime 79 partite giocate, cioè da quando è iniziata la stagione 2025/26. Il collettivo inglese ha centrato il titolo in patria dopo tanti anni di attesa, ha sfiorato il Double cadendo solo ai rigori nella finale di Champions e ha comunque ricominciato con il piede giusto in questa nuova annata.

13 vittorie, 1 sconfitta (contro il Brighton, in campionato) e 2 pareggi (Bayern Monaco e Fleetwood, poi passato ai rigori in EFL Cup). Guardando ai 15 mesi la statistica di vittorie dei Gunners è di un impressionante 72.15%, guardando solo la stagione in corso sale addirittura ad 81.25%, ma le gare più toste arriveranno come sempre in primavera. E se sul mercato arriverà quell'esterno di attacco in grado di dare alternative ad Arteta e sostituire Martinelli, bisognerà chiedersi se qualcuno riuscirà prima o poi a fermare l'Arsenal nella sua sete di titoli.

Totale complessivo (inizio 2025/26 → oggi)

Somma delle due stagioni:

Vittorie: 57

Pareggi: 14

Sconfitte: 8

Partite totali: 79