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Godts trascina l’Ajax: 2-0 al NAC Breda e quarto posto in classifica

Godts trascina l’Ajax: 2-0 al NAC Breda e quarto posto in classificaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 22:42Calcio estero
Alessandra Stefanelli

L’Ajax supera 2-0 il NAC Breda grazie a una prestazione di alto livello di Mika Godts, protagonista assoluto del match. L’attaccante belga firma il raddoppio al 41’ con una conclusione ravvicinata e contribuisce in modo decisivo anche all’azione del primo gol, risultando determinante per ritmo, qualità e incisività.

L’avvio di gara è subito nel segno di Godts: al 6’ un suo cross perfetto libera Wout Weghorst per un colpo di testa da pochi passi, ma il portiere Daniel Bielica riesce a salvare. Il vantaggio arriva comunque al 20’, quando Godts serve un assist preciso per Oscar Gloukh, che sblocca la partita e indirizza l’incontro a favore dei lancieri.

Poco prima dell’intervallo, lo stesso Godts completa la sua grande prestazione: si inserisce perfettamente su un passaggio di Weghorst e batte Bielica da distanza ravvicinata per il 2-0. Nella ripresa continua a rendersi pericoloso, sfiorando anche la doppietta personale con un tiro rasoterra al 79’. I numeri confermano la sua prova dominante: cinque dribbling riusciti, tre passaggi chiave e ben nove recuperi di possesso. In stagione sale a 16 gol e 11 assist in Eredivisie, piazzandosi tra i migliori del campionato in entrambe le classifiche. Grazie a questo successo, l’Ajax sale al quarto posto in classifica. Nel prossimo turno affronterà il PSV, mentre il NAC Breda farà visita all’Utrecht.

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