Allarme Arsenal, Havertz va ko: è in forte dubbio per la semifinale con l'Atletico Madrid

C'è grossa Preoccupazione in casa Arsenal per le condizioni di Kai Havertz, costretto a lasciare il campo per infortunio nel match di Premier League contro il Newcastle.

L’attaccante tedesco è crollato a terra intorno alla mezz’ora di gioco, chiedendo immediatamente l’intervento dello staff medico. Dopo alcuni minuti di tentativi per continuare la partita, è stato costretto al cambio al 34’, rientrando negli spogliatoi visibilmente scosso. Un nuovo stop che riaccende l’allarme fisico dopo una stagione già segnata da problemi al ginocchio, dai quali Havertz sembrava essere finalmente rientrato. Il recente ritorno in campo aveva coinciso con un buon momento di forma, culminato anche nel gol contro il Manchester City.

Ora però la situazione cambia nuovamente e preoccupa lo staff tecnico guidato da Mikel Arteta. Il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni, ma la sua presenza è fortemente in dubbio per la semifinale di Champions League contro l’Atletico Madrid. In caso di forfait, il principale candidato a sostituirlo sarebbe Viktor Gyökeres, già subentrato nel match contro il Newcastle e possibile titolare anche nella delicatissima sfida europea. Per l’Arsenal si tratta di un’assenza potenzialmente pesante in un momento cruciale della stagione, con l’obiettivo Champions sempre più vicino ma anche sempre più complicato da raggiungere.