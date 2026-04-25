LaLiga, l'Atletico Madrid ritrova la vittoria: 3-2 in rimonta all'Athletic e testa alla Champions
L’Atlético Madrid torna alla vittoria battendo 3-2 l’Athletic Club al Metropolitano, interrompendo un digiuno in Liga che durava dal 14 marzo. Una rimonta fondamentale per la squadra di Diego Simeone, che ritrova fiducia a pochi giorni dalla semifinale di Champions contro l’Arsenal.
La gara si mette subito in salita per i colchoneros: dopo appena due minuti, un’incertezza difensiva rischia di costare caro e poco dopo arriva il vantaggio ospite con Paredes, bravo a sfruttare un calcio piazzato. Il primo tempo dell’Atlético è opaco, con poche idee e ritmo lento, tanto da scatenare i fischi del pubblico all’intervallo.
Nella ripresa, però, cambia tutto. In pochi minuti i padroni di casa ribaltano il risultato: prima Antoine Griezmann approfitta di una respinta per firmare l’1-1, poi Alexander Sorloth completa la rimonta su assist di Baena. L’Atlético ritrova intensità e concretezza, chiudendo i conti ancora con Sorloth dopo una grande azione personale.
LaLiga, il programma del 32° turno
Venerdì 24 aprile
Real Betis - Real Madrid 1-1
Sabato 25 aprile
Alaves - Maiorca 2-1
Getafe - Barcellona 0-2
Valencia - Girona 2-1
Atlético Madrid - Athletic Club 3-2
Domenica 26 aprile
Rayo Vallecano - Real Sociedad
Real Oviedo - Elche
Osasuna – Siviglia
Villarreal - Celta Vigo
Lunedì 27 aprile
Espanyol - Levante
Classifica
Barcellona 85*
Real Madrid 74*
Villarreal 62
Atlético Madrid 60*
Betis 50*
Getafe 44*
Celta Vigo 44
Real Sociedad 42
Athletic Bilbao 41*
Osasuna 39
Valencia 39*
Rayo Vallecano 38
Espanyol 38
Girona 38*
Alavés 36*
Maiorca 35*
Elche 35
Sevilla 34
Levante 32
Oviedo 28
* = Una partita in più