Ufficiale Feyenoord, l'erede di Gimenez va a farsi le ossa in B olandese: Carrillo in prestito al Dordrecht

Arrivato al Feyenoord per raccogliere l'eredità di Santiago Gimenez, trasferitosi al Milan lo scorso gennaio, Stephano Carrillo non è riuscito a imporsi al De Kuip e adesso il sodalizio di Rotterdam lo cede in prestito al Dordrecht, nella seconda divisione del calcio olandese. Di seguito il comunicato ufficiale del Feyenoord:

"Il Feyenoord e l'FC Dordrecht hanno raggiunto un accordo per il trasferimento temporaneo di Stéphano Carrillo. L'attaccante diciannovenne, giocatore del Feyenoord da gennaio di quest'anno, si unirà immediatamente alla squadra dell'FC Dordrecht. Carrillo è considerato uno dei prospetti più brillanti della sua generazione. Da quando è arrivato a Rotterdam, si è rapidamente adattato al livello e all'intensità del Feyenoord. Il prossimo passo nel suo sviluppo è ottenere molto tempo di gioco nel calcio professionistico.

Il direttore tecnico Mark Ruijl: "Stéphano è cresciuto molto bene da quando è arrivato al Feyenoord. Nonostante la giovane età, è pronto per un calcio costante in prima squadra. Crediamo che avere molto tempo di gioco all'FC Dordrecht, unito al contatto quotidiano con il Feyenoord, sia il passo ideale per Stéphano nel suo ulteriore sviluppo".

La partnership tra Feyenoord e FC Dordrecht consente a giocatori di talento come Carrillo di acquisire esperienza in un ambiente stimolante e competitivo, mantenendo al contempo uno stretto contatto con De Kuip".