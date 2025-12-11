Finale Coppa Intercontinentale, Luis Enrique: "Preferisco il Pyramids al Flamengo per il PSG"

Con l'avvento del Mondiale per Club giocato per la prima volta la scorsa estate, la Coppa Intercontinentale ha finito per essere un po' oscurata. Oscurata, ma non abolita: il prossimo 17 dicembre a Doha (in Qatar) si giocherà la finale dell'edizione 2025.

Come funziona la Coppa Intercontinentale

Il Paris Saint-Germain è qualificato di diritto alla finale, dunque attende di conoscere la propria rivale per l'evento. Il 14 settembre a Il Cairo è iniziata la prima fase, con gli egiziani del Pyramids che hanno avuto la meglio sull'Auckland City (Campione d'Oceania) vincendo 3-0. Nel turno successivo altra vittoria, il 23 settembre a Gedda, per 3-1 contro l'Al-Ahli (Campione d'Asia). Il Pyramids dunque si è qualificato per il match definito "Challenger Cup" previsto il 13 dicembre contro il Flamengo (che ha superato 2-1 il Cruz Azul mercoledì), partita che determinerà la sfidante dei francesi per la finale.

PSG, Luis Enrique esprime la sua preferenza

Al termine della sfida giocata ieri dal Paris Saint-Germain contro l'Athletic Club (terminata 0-0) il tecnico Luis Enrique si è espresso in merito alla partita fra Pyramids e Flamengo del 13 dicembre esprimendo, ai microfoni di TNT Brasil la sua preferenza. "Preferisco il Pyramids, che non conosco bene, e ovviamente so che può batterci, ma la mia preferenza non va al Flamengo, è chiaro", ha confidato lo spagnolo.

Il motivo della preferenza è dato dal fatto di aver già affrontato il Flamengo al Mondiale per Club: "Non li abbiamo analizzati in profondità, ma conosciamo la squadra (Flamengo), li abbiamo visti giocare nella Coppa del Mondo per Club. È un'ottima squadra, piena di qualità, con giocatori esperti e un allenatore eccellente. Preferisco il Pyramids", ha aggiunto.