Flamengo, è il giorno di Paquetá: il giocatore non vuole più giocare con il West Ham

Quella di oggi potrebbe essere la giornata della svolta per il ritorno di Lucas Paquetá al Flamengo, rivela Globo. È previsto per questo venerdì un incontro decisivo tra la dirigenza brasiliana e il West Ham con l'obiettivo di ridurre le distanze o, potenzialmente, chiudere l'accordo definitivo. Sebbene la volontà del centrocampista sia il vero motore della trattativa, resta da sciogliere il nodo legato alle tempistiche del trasferimento.

Il punto di frizione riguarda infatti la data dello sbarco in Brasile: il Flamengo e il giocatore spingono per un trasferimento immediato, mentre il club londinese vorrebbe trattenere Paquetá fino al termine della Premier League per non privarsi del suo talento nella lotta per la salvezza. Nonostante il club brasiliano preferirebbe avere il classe '97 subito a disposizione per l'inizio della stagione, la dirigenza sembra disposta a un compromesso, accettando di attendere tre mesi pur di assicurarsi il calciatore. Il "Rubro-Negro" ha una priorità assoluta: riportare a casa Paquetá, facendo leva sul fatto che il giocatore ha già manifestato chiaramente la sua intenzione di lasciare Londra. In questo scenario però si è inserita la volontà ferrea del giocatore di non giocare più per gli Hammers.

Per arrivare alla fumata bianca, il club brasiliano ha dovuto ritoccare verso l'alto la sua proposta iniziale. In un primo momento, infatti, il Flamengo aveva messo sul piatto 33 milioni di euro di base fissa, oltre ai 5 milioni di bonus, ma la ferma richiesta degli Hammers ha spinto i dirigenti carioca ad aumentare l'offerta per colmare il divario e ottenere il via libera dei londinesi. L'accordo è arrivato a 35 milioni più 5 di bonus.