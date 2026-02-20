Recopa Sudamericana, il Lanus vince l'andata: un gol di Castillo abbatte il Flamengo

Va al Lanus il primo atto della finale della Recopa Sudamericana, il trofeo disputato dalle vincitrici della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana. Al Néstor Díaz Pérez, i granata hanno imposto il loro ritmo e conquistato la vittoria per 1-0 contro il Flamengo nella gara d'andata, grazie a un preciso colpo di testa di Castillo a quindici minuti dalla fine. Un gol che regala un vantaggio prezioso in vista della gara di ritorno, in programma giovedì prossimo al leggendario Maracanã di Rio de Janeiro.

La partita ha evidenziato un Lanús determinato e concentrato, capace di gestire la pressione di un avversario blasonato come il Flamengo e di sfruttare le occasioni con lucidità. La solidità difensiva e la compattezza del centrocampo hanno permesso ai granata di contenere le iniziative brasiliane, mentre l’attacco ha trovato il lampo decisivo nel finale. Il risultato premia la strategia di mister e squadra, che hanno saputo interpretare la partita con equilibrio e pragmatismo.

A rendere ancora più movimentata la serata, il Flamengo ha comunicato di aver subito un attacco informatico: per motivi di sicurezza, i tifosi sono stati invitati a non aprire link o messaggi sospetti fino a nuovo avviso.