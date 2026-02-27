Il Maracanazo stavolta è del Flamengo: il Lanus vince la Recopa Sudamericana

Impresa storica al Maracanã: il Lanus ha scritto una delle pagine più gloriose della propria storia battendo il Flamengo per 3-2 dopo i tempi supplementari e conquistando la Recopa Sudamericana 2026. Nel doppio confronto, il Granate si è imposto con un 4-2 complessivo, festeggiando così nel tempio del calcio brasiliano.

Forte dell’1-0 ottenuto all’andata, la squadra argentina sembrava aver indirizzato la sfida anche in Brasile, portandosi sul 2-0 nel totale grazie al gol di Castillo. Ma il Mengão, spinto dal proprio pubblico, ha reagito con orgoglio: prima De Arrascaeta, poi Jorginho, entrambi a segno su rigore, hanno ribaltato il punteggio dei 90 minuti (2-1) e ristabilito la parità nella serie, trascinando la finale ai supplementari.

Quando i calci di rigore sembravano ormai inevitabili, il Lanus ha trovato energie insperate. Al 118’ Canale ha gelato lo stadio con la rete del 2-2, prima che Aquino, al 122’, chiudesse definitivamente i conti con il gol del 3-2 che ha fatto esplodere la festa argentina. Un colpo durissimo per il Flamengo e un trionfo epico per il club di Buenos Aires. Per il Lanus si tratta del nono titolo della sua storia, il quarto a livello internazionale. Una vittoria costruita con carattere e sofferenza, mentre in Brasile si piange un nuovo “Maracanazo”.