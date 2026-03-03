Ufficiale Clamoroso Flamengo: Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0 e conquistato una finale

Il Flamengo ha annunciato a sorpresa l’esonero di Filipe Luís poche ore dopo la travolgente vittoria per 8-0 contro il Madureira, risultato che aveva garantito alla squadra l’accesso alla finale del Campionato Carioca. La decisione, presa dalla dirigenza al termine della partita, arriva nonostante il largo successo e le tante vittorie conquistate negli ultimi 2 anni.

Determinante, secondo quanto filtra dall’ambiente rossonero, il deludente avvio di stagione: il Flamengo ha perso la Supercoppa del Brasile contro il Corinthians e la Recopa Sudamericana contro il Lanús, segnali di un rendimento giudicato al di sotto delle aspettative. Nel comunicato ufficiale il club ha reso nota la separazione: "A partire da martedì, Filipe Luís non proseguirà alla guida tecnica della prima squadra. Con lui lasciano anche l’assistente Ivan Palanco e il preparatore atletico Diogo Linhares. Il Flamengo ringrazia l’ex calciatore e tecnico per quanto conquistato insieme e gli augura successo nel prosieguo della carriera".

Filipe Luís chiude la sua esperienza con 101 partite, 63 vittorie, 23 pareggi e 15 sconfitte (69,9% di rendimento). In bacheca lascia cinque trofei - Coppa del Brasile 2024, Supercoppa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025 - numeri che lo collocano tra gli allenatori più vincenti della storia del club, al pari di Jorge Jesus e Flávio Costa. Dopo un’ascesa fulminea dalle giovanili alla prima squadra, culminata in una stagione 2025 trionfale, il 2026 ha segnato un’inversione di rotta. Oltre ai risultati altalenanti, hanno pesato tensioni interne e malumori nello spogliatoio, elementi che hanno convinto la società a voltare pagina nonostante l’ultima, roboante vittoria.