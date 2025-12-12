Flick: "La stagione è lunga, dobbiamo guardare a noi stessi e non al Real Madrid"

Alla vigilia della sfida contro l’Osasuna, Hansi Flick ha incontrato i media per fare il punto sul Barcellona, reduce da sei vittorie consecutive in Liga. "In questa competizione ogni partita è difficile se non giochi al 100%. Ci siamo preparati bene: non importa se affrontiamo Athletic, Atlético o Osasuna, dobbiamo dare tutto per conquistare i tre punti", ha esordito il tecnico.

Sulla concorrenza interna, Flick ha sottolineato l’aspetto positivo della competizione tra giocatori di alto livello come Ferran Torres e Lewandowski: "Negli ultimi allenamenti ho visto grande qualità. La competizione interna è fondamentale: migliora la squadra e alza il livello degli allenamenti". Riguardo alle posizioni dei giocatori, l’allenatore ha spiegato: "Eric Garcia ha giocato bene da centrocampista difensivo negli ultimi incontri, ma può ricoprire più ruoli. La sua versatilità ci offre molte opzioni". Su Frenkie de Jong, al momento poco utilizzato, Flick ha precisato: "Ha avuto qualche problema fisico e deve ritrovare la forma, ma non mi preoccupa: ciò che conta è dare il massimo in campo".

Sulla classifica, il tecnico ha ricordato la necessità di restare concentrati: "Siamo a dicembre, la stagione è lunga e bisogna guardare a noi stessi. La posizione finale sarà quella che determinerà cosa abbiamo meritato". Infine, Flick ha parlato di portieri e giovani talenti: "Joan è il nostro numero uno e sta facendo molto bene. Balde è giovane, si sta allenando con impegno dopo l’infortunio e ha un grande potenziale, anche per la Nazionale". Il focus del tecnico resta chiaro: "Non pensiamo al Real Madrid, il nostro obiettivo è solo il Barça".