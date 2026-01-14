Flick sull'esonero di Xabi Alonso: "È il calcio, sono gli allenatori a pagare spesso"

Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa del Re contro il Racing Santander, in programma domani sera al Sardinero, Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa, chiedendo massima concentrazione alla sua squadra dopo il successo in Supercoppa. Il tecnico tedesco ha messo subito in guardia i suoi: "Il Racing è una squadra giovane, intensa, che gioca un buon calcio. La Coppa è sempre una competizione speciale e dobbiamo farci trovare pronti fin dal primo minuto". Nessun clima di festa, dunque, ma attenzione massima.

Uno dei temi principali è stato Joao Cancelo. Flick ha confermato che il portoghese potrebbe essere convocato: "Può giocare in più ruoli ed è un grande vantaggio. Ha qualità offensive che ci servono soprattutto nell’ultimo terzo di campo. Credo possa avere qualche minuto". Ancora in dubbio invece il portiere titolare: "Penso che giocherà Joan García, ma decideremo domani".

Sull’esonero di Xabi Alonso dal Real Madrid, Flick ha preferito non entrare in polemica: "È il calcio. Ho un ottimo rapporto con lui, è un grande allenatore e avrà presto un nuovo progetto importante". Un passaggio che si lega alla riflessione più ampia sul mestiere dell’allenatore: "È normale che spesso siano i tecnici a pagare, fa parte del gioco". Grande spazio anche al rapporto con il club. Flick ha sottolineato la fiducia del presidente Laporta e l’ambiente creato: "Qui mi sento parte di una famiglia, non solo con i giocatori ma con tutto il club. È una cultura che apprezzo molto".