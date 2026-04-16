Liverpool, rivoluzione in difesa: due in bilico, uno verso l'addio e Senesi è il nome caldo

Il Liverpool si muove già in vista della prossima stagione e guarda con attenzione al mercato dei difensori. Tra i nomi più caldi spunta quello di Marcos Senesi, centrale argentino in uscita dal Bournemouth a parametro zero. Secondo quanto riportato da iPaper, i Reds sarebbero in pole position per assicurarsi il classe ’97, il cui contratto scadrà a fine giugno. Sul giocatore si registrano anche gli interessi di Chelsea e Manchester United, ma ad oggi la destinazione più concreta sembra proprio Anfield.

La scelta di intervenire nel reparto arretrato non è casuale. Il Liverpool si trova infatti a fare i conti con diverse incognite: Virgil van Dijk, capitano e leader difensivo, sta vivendo una stagione complicata, mentre il rendimento di Ibrahima Konaté è calato sensibilmente, alimentando dubbi sul suo futuro. Il club punta al rinnovo del francese, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo.

Anche Joe Gomez rappresenta un nodo da sciogliere: utilizzato spesso come jolly tra fascia e centro, è stato frenato dagli infortuni e ha un solo anno di contratto dopo l’estate. In questo contesto, l’eventuale arrivo di Senesi rappresenterebbe un’opportunità strategica, sia per il costo zero sia per l’esperienza maturata in Premier League. Il Liverpool prepara così un restyling difensivo che potrebbe cambiare profondamente il volto della squadra.