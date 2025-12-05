Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
RB Lipsia, per Werner si avvicina l'addio a parametro zero. Ad attendere c'è l'Inter Miami

© foto di Federico Titone
Simone Lorini
Oggi alle 10:56
Simone Lorini

Il contratto di Timo Werner con l'RB Lipsia scade in estate, ma l'attaccante potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. Il Lipsia è desideroso di cedere Werner, che percepisce uno stipendio stimato di 10 milioni di euro all'anno ed è tra i giocatori più pagati del club. Di conseguenza, secondo Sport Bild, i Die Roten Bullen sarebbero disposti a venderlo a un prezzo ben al di sotto del suo valore di mercato e, se necessario, anche a lasciarlo partire a parametro zero.

Sia Bild che Sky Germany hanno accostato Werner all'Inter Miami. Più di recente, Sky ha riferito che sono in corso trattative tra l'entourage di Werner e il club della MLS. L'ex attaccante del Chelsea aveva già avuto colloqui con il club gemello del Lipsia, i New York Red Bulls, la scorsa estate, ma il trasferimento era naufragato.

Werner ha debuttato a 17 anni con lo Stoccarda, diventando il più giovane esordiente e marcatore nella storia del club ma non è riuscito a rispettare le enormi aspettative su di lui. Ha militato in 4 squadre principali, con un prestito al Tottenham nel 2024/2025. Werner ha rappresentato la Germania a tutti i livelli, vincendo la Confederations Cup 2017 (dove fu capocannoniere ex aequo con 3 gol).

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
