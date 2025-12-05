RB Lipsia, per Werner si avvicina l'addio a parametro zero. Ad attendere c'è l'Inter Miami

Il contratto di Timo Werner con l'RB Lipsia scade in estate, ma l'attaccante potrebbe lasciare il club già nella finestra di mercato invernale. Il Lipsia è desideroso di cedere Werner, che percepisce uno stipendio stimato di 10 milioni di euro all'anno ed è tra i giocatori più pagati del club. Di conseguenza, secondo Sport Bild, i Die Roten Bullen sarebbero disposti a venderlo a un prezzo ben al di sotto del suo valore di mercato e, se necessario, anche a lasciarlo partire a parametro zero.

Sia Bild che Sky Germany hanno accostato Werner all'Inter Miami. Più di recente, Sky ha riferito che sono in corso trattative tra l'entourage di Werner e il club della MLS. L'ex attaccante del Chelsea aveva già avuto colloqui con il club gemello del Lipsia, i New York Red Bulls, la scorsa estate, ma il trasferimento era naufragato.

Werner ha debuttato a 17 anni con lo Stoccarda, diventando il più giovane esordiente e marcatore nella storia del club ma non è riuscito a rispettare le enormi aspettative su di lui. Ha militato in 4 squadre principali, con un prestito al Tottenham nel 2024/2025. Werner ha rappresentato la Germania a tutti i livelli, vincendo la Confederations Cup 2017 (dove fu capocannoniere ex aequo con 3 gol).