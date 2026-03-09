Follia al termine di Cruzeiro-Atletico Mineiro: 23 espulsi a referto, anche Gerson e Hulk

La finale del campionato statale del Minas Gerais tra Cruzeiro e Atletico Mineiro si è conclusa nel caos più totale. La gara, vinta 1-0 dal Cruzeiro, è stata segnata da una violentissima rissa generale scoppiata nei secondi finali, con un bilancio finale di ben 23 espulsioni.

L’episodio scatenante è avvenuto a circa trenta secondi dalla fine del recupero, dopo uno scontro duro tra l’attaccante del Cruzeiro Christian e il portiere avversario Everson. Quest’ultimo si è infuriato accusando l’attaccante di aver lasciato il piede sul suo intervento in uscita e, mentre Christian era a terra, gli ha rifilato diversi colpi di ginocchio. La reazione dei giocatori del Cruzeiro è stata immediata: in pochi istanti il terreno di gioco si è trasformato in un vero e proprio campo di battaglia.

Tra i protagonisti della rissa anche Lucas Romero e Junior Alonso, che hanno colpito l’avversario con calci alla parte alta del corpo, mentre Matheus Henrique ha sferrato un pugno. Lo stesso Christian si è poi scagliato contro Lyanco. Le immagini hanno mostrato scene più vicine a un incontro di boxe che a una partita di calcio. Anche Hulk è rimasto coinvolto: l’attaccante brasiliano ha ricevuto un pugno da Lucas Villalba e poi ha reagito con colpi violenti, tra cui uno rivolto a Romero.

Per ristabilire l’ordine sono intervenuti gli addetti alla sicurezza dei due club e la polizia. Dopo circa dieci minuti di interruzione la partita è ripresa e si è conclusa tra grande confusione, senza espulsioni immediate. Tuttavia, nel referto finale l’arbitro ha deciso di sanzionare pesantemente quanto accaduto: 23 cartellini rossi complessivi, di cui 11 per l’Atletico Mineiro (tra cui Hulk e Renan Lodi) e 12 per il Cruzeiro (anche Gerson, ex Roma e Fiorentina). Al termine dell’incontro Hulk ha chiesto scusa per il suo comportamento, pur criticando duramente la direzione arbitrale: "Avevo avvertito l’arbitro già all’inizio che la partita stava prendendo una brutta piega. Gli è mancata personalità. Se doveva espellere uno, due o tre giocatori, doveva farlo subito". L’attaccante ha poi aggiunto: "Non ricordo di aver mai preso parte a episodi di violenza in campo. Chiedo scusa, ma quando vedi un compagno aggredito reagisci d’istinto. Tutto questo, però, si sarebbe potuto evitare".