Fonseca: "Endrick in campo col Brest. Sta imparando a difendere e a capire il nostro gioco"

A due giorni dalla sfida di campionato contro il Brest, Paulo Fonseca ha incontrato la stampa per fare il punto sulla squadra e sugli aggiornamenti in vista del match, che coincide con la celebrazione dei 10 anni dello stadio.

Situazione infortuni e assenze: "Tutti i giocatori sono disponibili, fatta eccezione per Rachid, alle prese con un problema agli adduttori. Ernest Nuamah e Malick stanno continuando la fase di recupero e non saranno a disposizione la prossima settimana; Malick potrebbe tornare prima di Nuamah, forse già nelle prossime settimane, mentre la lesione di Nuamah richiederà 6-7 mesi di stop, simile al percorso già affrontato da Orel Mangala".

Assente anche Corentin Tolisso, squalificato: "Coco è un giocatore differente dagli altri centrocampisti, capace di arrivare negli ultimi metri e fare la differenza. Dobbiamo adattarci al suo forfait". Fonseca ha poi sottolineato l’importanza della partita: "È una gara speciale per il decimo anniversario dello stadio, ma la nostra motivazione non cambia. L’essenziale è avere i nostri tifosi con noi. Mi aspetto un’atmosfera magnifica".

Su Endrick: "Giocherà, ma non so ancora in quale ruolo. L’avversario sarà più compatto e avremo meno spazi rispetto al match con il Monaco. È un ragazzo di 19 anni, sta imparando a gestire gli aspetti difensivi e a capire meglio il nostro gioco. Sta facendo progressi ogni settimana".