Fonseca torna in panchina dopo 279 giorni: ‘Fantastica, tutto è diverso da bordocampo’”

Paulo Fonseca ritrova finalmente il suo posto in panchina. Dopo 279 giorni lontano dai campi della Ligue 1, il tecnico portoghese è tornato a guidare l’Olympique Lione nella trasferta di Lorient, chiudendo così la 15ª giornata di campionato. Una lunga assenza, la sua, dovuta alla pesante squalifica rimediata dopo la furiosa protesta contro l’arbitro Benoît Millot in occasione di Lione-Brest del 2 marzo.

Intervistato da Ligue 1+ nel prepartita, Fonseca non ha nascosto l’emozione per il ritorno: “È una sensazione fantastica tornare in campo dopo nove mesi di sospensione. Essere di nuovo accanto ai giocatori, vivere la partita con questa intensità… è completamente diverso. Sono felice”.

Il tecnico ha poi spiegato quanto sia cambiato il suo modo di osservare la squadra durante la squalifica: “Dalla tribuna hai una prospettiva diversa. Puoi vedere situazioni e movimenti che sfuggono quando sei a bordo campo”.