Frank accoglie Gallagher al Tottenham: "Esperienza enorme fra Premier e Nazionale"

Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo di Conor Gallagher dall'Atletico Madrid, per una cifra di circa 35 milioni di sterline. Dopo la firma con gli Spurs, hanno parlato sia il giocatore, che torna in Premier League, che il suo tecnico Thomas Frank.

Queste le prime parole del giocatore dopo la firma: “Sono così felice ed entusiasta di essere qui, facendo il prossimo passo nella mia carriera in un club fantastico. Volevo essere un giocatore degli Spurs e per fortuna il Club si sentiva allo stesso modo. È stato molto facile, è successo molto rapidamente e sono pronto per entrare in campo. So quanto siano fantastici i fan, sono davvero felice di far parte di questo club e voglio creare momenti e ricordi speciali insieme".

Il tecnico Thomas Frank, ha detto: “Conor è un centrocampista di alto livello, per il quale abbiamo lavorato instancabilmente con l'obiettivo di aggiungerlo alla nostra squadra. È ancora giovane, quindi ha molto spazio per migliorare, ma ha anche un'enorme esperienza in tutta la Premier League, La Liga e con la squadra nazionale inglese. Conor ha capitanato diverse squadre, quindi porterà leadership, maturità, carattere e personalità nel nostro camerino, mentre la sua potenza di corsa, la capacità di premere e l'occhio per l'obiettivo ci rafforzeranno in un'area chiave del campo".