Futuro di Lewandowski, tre possibili strade: il polacco potrebbe valutare anche il ritiro

Sotto contratto con il Barcellona fino a giugno 2026, Robert Lewandowski sta riflettendo su come scrivere l’ultimo capitolo della sua straordinaria carriera. Ben integrato in Catalogna insieme alla sua famiglia, il bomber polacco privilegia la stabilità e non sembra affatto attratto dalle ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Nonostante un minutaggio ridotto, l'ex Bayern Monaco resta il miglior marcatore blaugrana della stagione, con sette reti all’attivo. Un dato che mantiene vivo il dibattito interno al club: continuare a puntare su di lui o liberare spazio nel monte ingaggi per investire su un nuovo attaccante di prospettiva.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, il 36enne sta valutando tre possibili scenari per il futuro: restare al Barça per un’altra stagione, accettando un ruolo più secondario e fungendo da mentore per un giovane centravanti che il club potrebbe ingaggiare; lasciare il club a fine stagione, consentendo al Barcellona di alleggerire il bilancio e di reinvestire in un nuovo progetto tecnico, magari cercando una nuova avventura europea; appendere le scarpe al chiodo, se nessuna opzione dovesse conciliarsi con le sue ambizioni sportive e la serenità familiare.

Per ora, Lewandowski lascia parlare il campo e ha recentemente firmato una tripletta decisiva sul campo del Celta Vigo (4-2), confermando che, nonostante l'età, il suo istinto da goleador è intatto.