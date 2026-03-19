Galatasaray shock: "Braccio rotto per Osimhen, valutiamo l'operazione". Anche Lang sotto i ferri
Nel post-gara contro il Liverpool oltre ad incassare il 4-0 dai Reds con annessa eliminazione dalla Champions League il Galatasaray ha dovuto registrare il preoccupante problema riportato dall'ex Napoli Noa Lang, portato in ospedale per un grave taglio al pollice destro della mano. Le brutte notizie però non finiscono qui. Nel corso del primo tempo infatti Victor Osimhen ha subito un duro colpo all'avambraccio, venendo sostituito soltanto al 45'.
Come si legge da un comunicato emesso nella notte dal club, non si trattava di qualcosa di poco conto: "Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in trasferta, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell'intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all'avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni".
Spazio anche ad un aggiornamento per Lang: "Il nostro giocatore Noa Lang, infortunatosi nel secondo tempo della stessa partita, ha riportato un grave taglio al pollice destro e verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Liverpool nelle prossime ore, con la presenza del nostro staff medico".
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