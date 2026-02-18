PSG, Luis Enrique protegge Doué: "Lo hanno criticato, lui ha mostrato carattere e livello"

Desiré Doué si è preso la sua rivincita, dopo settimane di critiche della stampa. L'esterno d'attacco del PSG nel momento di estrema difficoltà della squadra, sotto di due gol contro il Monaco allo Stade Louis II, ha sostituito Dembélé e ha firmato una doppietta che - in aggiunta alla rete di Hakimi - ha permesso di valicare gli avversari 3-2. Ipotecando molto probabilmente il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Intervenuto in conferenza stampa post-partita, Luis Enrique ha commentato: "Abbiamo una squadra molto giovane. Quest'anno è diverso. Sono molto felice per Désiré (Doué, ndr), tutti lo hanno criticato. Ha mostrato il suo carattere, ha un livello speciale. Sono molto contento per lui", il primo commento del tecnico spagnolo riguardo il man of the match della serata di ieri.

Sull'infortunio di Dembélé invece: "È il calcio, è normale. Cerchiamo di gestire ogni giocatore in maniera individuale. Conosciamo l'aspetto fisico di ogni calciatore. Nessun rischio, si era allenato normalmente. Faremo dei test per sapere se c'è un infortunio perché si tratta di un colpo. Dopo non ha potuto continuare".

Infine riguardo le forze trovate per rimontare due gol di svantaggio, al netto dell'espulsione di Golovin a inizio ripresa: "Quando la partita inizia in questo modo, la cosa più normale è reagire. È impossibile non fare nulla. Loro hanno fatto delle ottime azioni. È molto positivo avere fiducia. Sono momenti particolari da gestire. I giocatori hanno mostrato il loro livello. Inoltre abbiamo sbagliato un rigore. Sono felice del risultato e di ciò che abbiamo mostrato".