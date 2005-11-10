Il gesto del Tenerife commuove: sosterrà economicamente la figlia di De Miguel fino a 18 anni

Dopo la tragica morte del centravanti Jesus De Miguel, venuto a mancare una settimana fa a causa di un arresto cardiaco dovuto dal tremendo scontro di gioco contro il portiere Jesus Owono, il Tenerife ha annunciato un bellissimo gesto simbolico, di vicinanza alla famiglia del suo ex calciatore.

Ai microfoni di RFEF, infatti, l'azionista di maggioranza del club Rayco Garcia ha annunciato che daranno assistenza economica alla figlia di De Miguel Carla, nata un anno fa, fino al compimento della maggiore età. "Carla non sarà mai sola", le parole di Garcia, che ha poi aggiunto: "Ci impegneremo per non farle mancare nulla e faremo in modo che possa guardare questa isola sempre con il sorriso".