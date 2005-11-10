Leverkusen, se ti rialzi passi 5°. Grifo insidia BVB e Bayern? Bundesliga, il programma oggi
Yvonne Alessandro
Mentre Bayern Monaco e Borussia Dortmund mantengono il testa a testa in vetta, la nona giornata di Bundesliga prosegue con le ultime tre partite previste oggi. Il Bayer Leverkusen può mettere la freccia sul Werder Brema, ieri al tappeto in casa dello Stoccarda, ma dovrà prima valicare il Colonia in trasferta e interrompere la mini-striscia negativa di due ko di fila. Occhio al Friburgo contro l'Union Berlino, per centrare il terzo posto in classifica dietro alle due candidate per il titolo e in zona Champions. Hoffenheim-Schalke la gara serale in ottica lotta salvezza.
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
Venerdì 6 novembre
Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund-Elversberg 2-1
Magonza-Bayern Monaco 1-2
Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2
Lipsia-Augusta 5-2
Stoccarda-Werder Brema 1-0
Domenica 8 novembre
Colonia-Bayer Leverkusen ore 15.30
Friburgo-Union Berlino ore 17.30
Hoffenheim-Schalke 04 ore 19.30
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 21 punti
2, Borussia Dortmund 21
3. Lipsia 18
4. Friburgo 16
5. Werder Brema 15
6. Bayer Leverkusen 13
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Stoccarda 12
11. Magonza 10
12. Paderborn 10
13. Augusta 9
14. Hoffenheim 9
15. Colonia 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4