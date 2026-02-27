Super Neymar trascina il Santos. Doppietta e balletto con dedica a Vinicius jr.

Terza presenza dell’anno, seconda da novanta minuti: Neymar è tornato protagonista dopo l’intervento chirurgico che a inizio 2026 lo aveva tenuto lontano dai campi per diverse settimane. Nel Campeonato Brasileiro Série A 2026 il suo Santos FC era ultimo con un solo punto in tre giornate, appaiato al Vasco da Gama, penultimo e in piena crisi. Serviva una scossa. E Neymar l’ha data.

Al 25’ ha sbloccato il match con un destro preciso dopo l’assist di Moisés. Nella ripresa, al 61’, si è presentato solo davanti a Léo Jardim e lo ha superato con un morbido pallonetto, marchio di fabbrica. Poi la celebrazione: danza sotto la bandierina, omaggio dichiarato a Vinícius Júnior. "La danza era per Vini Jr. Gli avevo detto che se avesse segnato al Bernabéu doveva farla. E se avessi segnato io, l’avrei fatta allo stesso modo", ha spiegato nel post-partita.

Serata intensa anche per altri motivi. Al 29’ scintille con Thiago Mendes, ex di Lilla Olympique Lione: giallo per entrambi e nuovo battibecco dopo il fischio finale. Neymar non ha usato mezzi termini: "Vuole sempre fare il duro. Con rispetto, è un idiota. Mi ha già infortunato al PSG e oggi ha promesso di farlo di nuovo. Vediamo se è abbastanza uomo per riuscirci".

All’uscita della Vila Belmiro, il numero 10 ha risposto alle critiche: "La settimana scorsa ero il peggior giocatore del mondo. Oggi ho segnato due gol. Questo è il calcio". Nel mirino c’è il Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. E questo ritorno è un messaggio chiaro anche per Carlo Ancelotti.