Atletico Madrid, Llorente dopo il 5-2 al Tottenham: “Risultato importante, ma non è finita”

La netta vittoria dell’Atletico Madrid contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha lasciato sensazioni positive nello spogliatoio rojiblanco, ma senza eccessivi entusiasmi. A ribadirlo è stato Marcos Llorente, intervenuto in mixed zone al termine della partita e citato dal quotidiano spagnolo As. Il centrocampista ha commentato anche le sue condizioni fisiche dopo un colpo rimediato nel corso del match: “È una botta che capita spesso nel calcio. Farà male per qualche giorno e poi passerà”.

La gara, chiusa con un pesante 5-2 a favore dei Colchoneros, è stata per Llorente una serata speciale: “Una partita che tutti avremmo voluto giocare ancora prima che iniziasse. Segnare cinque gol non è facile. Alla fine si esce con una sensazione un po’ agrodolce, ma resta comunque un buon risultato in vista del ritorno”.

Secondo il giocatore dell’Atletico, il pressing della squadra di Diego Simeone ha avuto un ruolo decisivo nell’indirizzare la partita: “Abbiamo pressato molto alto e loro hanno commesso quegli errori che ci hanno permesso di segnare. È un merito della squadra”. Nonostante il vantaggio importante in vista del secondo confronto, Llorente invita alla prudenza: “È chiaramente un buon risultato, ma abbiamo esperienza in questa competizione. Ogni partita è diversa”.

Sul sogno Champions, il messaggio resta chiaro: “La strada è ancora lunga. C’è il ritorno e può succedere di tutto. Dobbiamo pensare a una partita alla volta”. Infine una battuta su Antoine Griezmann: “Non so nulla del suo futuro. Può fare quello che vuole. Spero che resti: è quello che avevamo concordato”.