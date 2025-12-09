Gianluca Di Marzio: "Non vedo Salah in Italia, ecco dove potrebbe andare"

Il caso Mohamed Salah sta facendo ovviamente molto rumore sia in casa Liverpool che in Europa. Una situazione che sembra dare per scontato il suo addio ai Reds a gennaio o al massimo a fine stagione. Tanto è vero che ci si inizia già ad interrogare su quale potrà essere la prossima squadra dell'attaccante egiziano, che qualche indiscrezione di mercato, prima del suo ultimo rinnovo con il Liverpool, vedeva anche come possibilità per alcune delle big italiane, Inter compresa. Un'opzione smentita dalle notizie raccolte dalla nostra redazione e confermata anche dal giornalista Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Queste le sue parole:

"Rivedere Salah in Italia? Non penso, se dovesse lasciare Liverpool come ci aspettiamo sarà per andare in Arabia Saudita. Erano già pronti a ricoprirlo d'oro prima del rinnovo con il Liverpool. Alla fine andrà a giocare in Arabia Saudita, anche se lasciare queste emozioni, di San Siro per esempio (Inter-Liverpool di Champions) non è facile"