Coppa d'Africa, Coco e Belghali titolari in Guinea Eq.-Algeria, le formazioni ufficiali
Prosegue l'ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa. Mancano all'appello gli ultimi verdetti relativi al gruppo E ed al Gruppo F. Alle 17 in campo Guinea Equatoriale-Algeria e Sudan-Burkina Faso. Nella prima sfida ancora titolari il difensore del Torino Saul Coco, da un lato, ed il laterale del Verona Rafik Belghali, dall'altro.
Le formazioni ufficiali di Guinea Equatoriale-Algeria
Guinea Equatoriale (4-1-4-1): Owono; Anieboh, Balboa, Coco, Buyia; Ganet; Mascarell; Nabil, Nsue, Ondo; Orozco. Allenatore: Bicogo Obiang.
Algeria (4-2-3-1): Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bouddaoui, Zerrouki; Chaibi, Mahrez, Bounedjah; Amoura. Allenatore: Vladimir Petkovic.
Gruppo E
Guinea Equatoriale - Algeria
Sudan - Burkina Faso
Gruppo F
Gabon - Costa d'Avorio
Mozambico - Camerun
Classifica Gruppo E
1. Algeria 6 punti (dr +4)
2. Burkina Faso 3 punti (dr 0)
3. Sudan 3 (dr -2)
4. Guinea Equatoriale 0 (dr -2)
Classifica Gruppo F
1. Camerun 4 punti (dr +1)
2. Costa d'Avorio 4 (dr +1)
3. Mozambico 3 (dr 0)
4. Gabon 0 (dr -2)
IL TABELLONE DEGLI OTTAVI
Mali - Tunisia
Egitto - Benin
Marocco - Tanzania
Algeria - RD Congo
Senegal - terza classificata gruppo E
Sudafrica - seconda classificata gruppo F
Nigeria - terza classificata gruppo F
Prima gruppo F - seconda gruppo E