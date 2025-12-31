Dove andrà Guehi? Glasner: "Non so cosa succederà, tutto è possibile"

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'apertura della finestra di mercato di gennaio. In queste ore circolano notizie riguardo ad un presunto accordo per il trasferimento di Brennan Johnson dal Tottenham. Glasner ha commentato questi rumor e quelli riguardanti il futuro di Marc Guehi.

Queste le sue parole: "Vediamo cosa succede. Domani inizia un mese pazzesco nel calcio. E non lo so, ho vissuto così tante situazioni diverse. I prossimi 31 giorni tutto sarà possibile, come sempre, e tutto ciò che dico oggi potrebbe essere sbagliato fra due giorni. E penso che la maggior parte di ciò che dico oggi sarà decisamente sbagliato entro la fine della finestra di trasferimento, perché non lo so, ed è per questo che non mi interessa davvero, soprattutto se non voglio parlarne in pubblico".

Poi ha ribadito: "Tutto quello che dico oggi potrebbe essere sbagliato. Ecco perché la cosa migliore è non dire nulla, e ci stiamo concentrando sulla squadra che è disponibile, che dovrebbe vincere, darà tutto per vincere domani contro il Fulham".

Incalzato sul futuro di Guehi, ha aggiunto: "Mi farai tutte queste domande ancora e ancora e ancora. Devo trovare una risposta. Ti dirò sempre la stessa cosa, perché non so nient'altro. Perché, credimi, se sapessi qualcosa te lo direi. Quindi non so cosa stia succedendo. Non so cosa succederà con Marc [Guehi]. Non so cosa succederà con i nuovi giocatori, e non so cosa succederà con JP [Jean-Philippe Mateta], non so nulla". Guehi è stato accostato con insistenza sia al Liverpool che al Real Madrid, con alcune voci anche sull'Inter in Italia.